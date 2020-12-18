Правозащитники заявляют о нарушении презумпции невиновности в деле Шестуна
Правозащитники подчеркивают, что с первого следят за уголовным преследованием Александра Шестуна и то, что дело было возбуждено «...по причинам, далеким от целей борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка в России»
«Московская Хельсинская группа» выступила с соответствующим заявлением. «Нет никаких сомнений, что приговор будет обвинительным», - говорится в сегодняшнем материале под заголовком «В отношении Александра Шестуна нарушена презумпция невиновности», размещенном на официальном сайте «Московской Хельсинкской группы» (МХГ).
Правозащитники напомнили, что 21 декабря Подольский городской суд огласит приговор бывшему главе Серпуховского района и то, что прокуратура потребовала назначить ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей и взысканием ущерба 64 млн. рублей.
В сообщении говорится о политической деятельности Шестуна на посту главы: «...последовательно отстаивал автономию муниципальной власти и выступал критиком реформы местного самоуправления. Выступая за прямые выборы глав муниципальных образований, он вступил в активные дебаты с губернатором Московской области. Самым острым моментом и одновременно триггером конфликта с ФСБ и политическим руководством России стало противостояние Александра Шестуна размещению в Серпуховском районе мусорного полигона».
Далее речь идет о видообращении Шестуна к президенту и чем это для него закончилось и об обвинениях, которые предъявляются экс-главе.
Правозащитники подчеркивают, что с первого следят за уголовным преследованием Александра Шестуна и то, что дело было возбуждено «...по причинам, далеким от целей борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка в России. Косвенным подтверждением тому служат давление и бесчеловечное обращение, которым подвергался Шестун в следственном изоляторе».
Правозащитники заявили, что в связи с многочисленными нарушениями прав обвиняемого, допущенными уже в ходе судебного процесса, МХГ вынуждена была обратиться к генеральному прокурору России Игорю Краснову, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, председателю Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву, а также председателю постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николаю Сванидзе.
«Мы не питаем иллюзий по поводу исхода дела, однако считаем своим долгом еще раз выразить обеспокоенность в связи со все возрастающей угрозой реализации в нашей стране такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как презумпция невиновности. Ведь еще 8 апреля 2019 года, то есть заведомо до признания Александра Шестуна виновным, Красногорский городской суд удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства всего имущества Александра Шестуна, практически всех его родственников, а также многих посторонних лиц... Это решение грубейшим образом нарушает презумпцию невиновности, тем самым подрывая основы уголовного судопроизводства», - говорится в сообщении.
Правозащитники не сомневаются, «...что Европейский суд по правам человека даст справедливую оценку нарушениям фундаментальных прав человека, имеющимся в деле Шестуна».