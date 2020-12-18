Суд обязал Алексея Навального выплатить бывшему зятю премьера 350 тысяч рублей из-за расследований ФБК
Люблинский райсуд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена и теперь уже бывшего зятя российского премьера Александра Удодова к политику Алексею Навальному. Поводом для подачи иска стали два расследования Фонда борьбы с коррупцией
Люблинский райсуд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена и теперь уже бывшего зятя российского премьера Александра Удодова к политику Алексею Навальному. Поводом для подачи иска стали два расследования Фонда борьбы с коррупцией.
Суд постановил взыскать с Алексея Навального 350 тысяч рублей вместо 500 тысяч рублей, которые требовал бизнесмен.
Удодов требовал опровергнуть слова Навального о том, что он «обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС» и «натурально организовал всю схему, знакомил всех фигурантов между собой, организует подделку документов для налоговой», сообщает «Медиазона».
Оппозиционер должен удалить эти фразы и опубликовать в своем блоге резолютивную часть решения суда после того, как оно вступит в силу.
В расследовании ФБК упоминались статьи РБК и «Коммерсанта» от 2011 года, в которых говорилось о том, что Александра Удодова считают возможным организатором незаконной схемы с возвратом НДС. В тот момент Федеральную налоговую службу возглавлял Михаил Мишустин. При этом г-н Удодов был женат на сестре Мишустина Наталье Стениной (об их разводе стало известно 18 декабря 2020 года).
Накануне «Открытые медиа» также сообщили, что дело о незаконном возврате НДС, в котором фигурирует Александр Удодов, расследуют правоохранительные органы Германии.