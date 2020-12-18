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Политика
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Москва
18 декабря 2020, 14:56

Прокуратура потребовала приговорить мундепа Юлию Галямину к 3 годам колонии по «дадинской» статье

Московская прокуратура попросила Тверской райсуд Москвы приговорить муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину к 3 годам лишения свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов («дадинская» статья)

Прокуратура потребовала приговорить мундепа Юлию Галямину к 3 годам колонии по «дадинской» статье

Московская прокуратура попросила Тверской райсуд Москвы приговорить муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину к 3 годам лишения свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов («дадинская» статья).

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Юлия Галяминой стала акция протеста против принятия поправки в Конституцию РФ об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина, которая состоялась 15 июля. В ходе этой акции силовики задержали 147 человек.

Примерно за полгода до этой акции в силу вступили два решения о штрафах, вынесенных в отношении мундепа из-за акций протеста летом 2019 года.

Юлия Галямина считает свое уголовное преследование «политическим давлением».

Напомним, что первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций стал активист Ильдар Дадин. Позже он был освобожден, а Конституционный суд РФ признал эту статью противоречащей Основному закону страны. Тем не менее, спустя несколько лет к реальному сроку по «дадинской» статье был осужден еще один гражданский активист Константин Котов. Суд первой инстанции приговорил его к 4 годам колонии, но Мосгорсуд сократил срок до 1,5 лет.

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