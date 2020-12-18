Прокуратура потребовала приговорить мундепа Юлию Галямину к 3 годам колонии по «дадинской» статье
Московская прокуратура попросила Тверской райсуд Москвы приговорить муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину к 3 годам лишения свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов («дадинская» статья)
Московская прокуратура попросила Тверской райсуд Москвы приговорить муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину к 3 годам лишения свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов («дадинская» статья).
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Юлия Галяминой стала акция протеста против принятия поправки в Конституцию РФ об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина, которая состоялась 15 июля. В ходе этой акции силовики задержали 147 человек.
Примерно за полгода до этой акции в силу вступили два решения о штрафах, вынесенных в отношении мундепа из-за акций протеста летом 2019 года.
Юлия Галямина считает свое уголовное преследование «политическим давлением».
Напомним, что первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций стал активист Ильдар Дадин. Позже он был освобожден, а Конституционный суд РФ признал эту статью противоречащей Основному закону страны. Тем не менее, спустя несколько лет к реальному сроку по «дадинской» статье был осужден еще один гражданский активист Константин Котов. Суд первой инстанции приговорил его к 4 годам колонии, но Мосгорсуд сократил срок до 1,5 лет.