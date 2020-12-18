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18 декабря 2020, 14:36

Один из фигурантов расследования об отравлении Алексея Навального оказался специалистом по химоружию

Журналисты «Медузы» узнали подробности о фигуранте резонансного расследования Bellingcat и The Insider Станиславе Макшакова, которого назвали «руководителем группы по отравлению» оппозиционера Алексея Навального

Один из фигурантов расследования об отравлении Алексея Навального оказался специалистом по химоружию

Журналисты «Медузы» узнали подробности о фигуранте резонансного расследования Bellingcat и The Insider Станиславе Макшакова, которого назвали «руководителем группы по отравлению» оппозиционера Алексея Навального. Этот человек оказался специалистом по химическому оружию, а политик был отравлен веществом из группы боевых ядов «Новичок».

Станислав Макшаков работал в военном институте в городе Шиханы Саратовской области, который занимался химическим оружием. Именно в этом учреждении был разработан «Новичок», который сейчас запрещен к производству. По данным «Медузы», Макшаков работал в институте в начале 2000-х годов и специализировался на воздействии фосфорорганических отравляющих веществ (к этому типу относится и «Новичок») на животных и людей.

Алексей Навальный в своем расследовании о покушении давал ссылку на патент Макшакова о применении на учениях имитатора иприта (боевого отравляющего газа). Заявку на этот патент в 2003 году военная часть № 61469, расположенная в городе Вольске-18 Саратовской области. В том же году военная часть подала заявку на изобретение Артура Жирова, который сейчас возглавляет ФГУП НЦ «Сигнал», сотрудничающий с Государственным научно-исследовательским институтом военной медицины Минобороны (ГНИИИ ВМ) в Петербурге. Соавтором изобретений у Макшакова и у Жирова выступает Николай Иванович Алимов, предположительно командир военной части 61469.

Станислав Макшаков к настоящему времени место работы не сменил, а войсковая часть 61469 - это 33-й Центральный испытательный НИИ Минобороны, который находится в закрытом городе Вольске-18 (или Шиханы-2). Это учреждение приглашает на работу офицеров с ученой степенью кандидата химических наук.

Источник издания, который ранее работал в соседнем с 33-м ЦНИИИ институте ГосНИИОХТ, сообщил, что военный медик Станислав Макшаков до 2008 года был в этом ЦНИИИ начальником отдела и занимался вопросами токсикологии и отравляющих веществ. Согласно публикациям в журнале «Современная медицина», Макшаков исследовал «особенности воздействия антихолинэстеразных веществ на нервную и психическую деятельность при введении их в различных дозах», а также пороговые воздействия антихолинэстеразных веществ на млекопитающих и действие фосфорорганических соединений на центральную нервную систему. Напомним, что Навальный, по данным немецких военных вирусологов, был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

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