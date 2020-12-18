18 декабря 2020, 13:53
Компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса
Такое решение было принято из-за проблем с фильтрацией, возникших на заключительных этапах производства, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на советника правительства США Монсефа Слауи
Американская компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз своей вакцины от коронавирусной инфекции. Такое решение было принято из-за проблем с фильтрацией, возникших на заключительных этапах производства, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на советника правительства США Монсефа Слауи.
В компании Moderna утверждают, что их вакцина от COVID-19 при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях. В случае тяжелой формы инфекции эффективность препарата оценивается в 100%.
Днем ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовало властям одобрить регистрацию вакцины производства компании Moderna.