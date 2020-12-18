Бизнесмен Александр Удодов сообщил о разводе с сестрой премьера Михаила Мишустина
Бизнесмен и фигурант антикоррупционных расследований Александр Удодов и сестра премьер-министра РФ Михаила Мишустина Наталья Стенина расторгли брак. Источники «Интерфакса» сообщают, что заявление о разводе было подано в органы ЗАГС Москвы месяц назад
Бизнесмен и фигурант антикоррупционных расследований Александр Удодов и сестра премьер-министра РФ Михаила Мишустина Наталья Стенина расторгли брак. Источники «Интерфакса» сообщают, что заявление о разводе было подано в органы ЗАГС Москвы месяц назад.
Сам Александр Удодов подтвердил факт развода и сообщил, что все имущественные вопросы были урегулированы по соглашению сторон. Совместных детей у супругов нет.
Александр Удодов входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума (принадлежит на 95% предпринимателю Александру Карманову), является крупным поставщиком труб большого диаметра «Газпрому» и «Транснефти». Помимо этого бизнесмен построил бальнеологический курорт в Краснодарском крае за 130 млн рублей, владеет торгово-офисным центром «Гименей» и торговой галереей «Якиманка, 26».
Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в Германии в отношении теперь уже бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина ведется расследование по факту крупных хищений через схему возврата НДС.