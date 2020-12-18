Криминальный авторитет Леван Сухумский сбежал из здания суда
16 декабря «вора в законе» доставили в суд, который решал вопрос о продлении ему срока ареста. По просьбе адвокатов конвой снял с Левана Абуладзе наручники, после чего авторитет отошел в туалет. Найти обвиняемого конвойные уже не смогли
Криминальный авторитет Леван Абуладзе по прозвищу Леван Сухумский сбежал из здания районного суда во Владимире.
16 декабря «вора в законе» доставили в суд, который решал вопрос о продлении ему срока ареста. По просьбе адвокатов конвой снял с Левана Абуладзе наручники, после чего авторитет отошел в туалет. Найти обвиняемого конвойные уже не смогли.
«КоммерсантЪ» сообщает, что криминальный авторитет совершил побег перед заседанием суда.
В пресс-службе УФСИН по Владимирской области инцидент пока не прокомментировали.
В апреле 2020 года в отношении вора Левана Абуладзе возбудили дело по новой о занятии высшего положения в преступной иерархии. До этого «вор в законе» уже отсидел четыре года по обвинению в незаконном обороте наркотиков и подделке документов. С 17 апреля вор в законе находился в спецприемнике для иностранных нелегалов для последующей депортации из России.