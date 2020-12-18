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Общество
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18 декабря 2020, 12:56

Неизвестные пытались взломать аккаунты авторов расследования о бывшем зяте президента

Неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых журналистов издания «Важные истории» после выхода расследования о бывшем зяте президента Кирилла Шамалова и реакции Владимира Путина на эту публикацию

Неизвестные пытались взломать аккаунты авторов расследования о бывшем зяте президента

Неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых журналистов издания «Важные истории» после выхода расследования о бывшем зяте президента Кирилла Шамалова и реакции Владимира Путина на эту публикацию.

Телеграм-канал «Важные истории» сообщает, что после пресс-конференции Владимира Путина, в ходе которой обсуждалось расследование о Кирилле Шамалове, кто-то пытался взломать аккаунт Дмитрия Великовского в Facebook и аккаунты Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова в Telegram. Утром 18 декабря взлому подверглись фейсбук-аккаунты Алеси Мароховской и Ирины Долининой.

Все шестеро журналистов являются авторами расследования про Кирилла Шамалова, которого называют бывшим мужем младшей дочери президента Катерины Тихоновой.

В случае с главным редактором издания Романом Аниным, неизвестные смогли получить код двухфакторной защиты, миновав SIM-карту Романа, но пароль от второго фактора у этих неизвестных ввести уже не получилось.

В расследовании «Важных историй» говорилось о том, как быстро разбогател Кирилл Шамалов после женитьбы на дочери Владимира Путина. Среди прочего, бизнесмен смог всего за 100 долларов купить 3,8% акций «Сибура» рыночной стоимостью 380 млн рублей. После развода с президентской дочкой Шамалов лишился доли в «Сибуре».

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что расследования в отношении близких ему людей заказывает и финансирует Госдеп США. Роман Анин в ответ обвинил главу государства в клевете в адрес «молодых российских журналистов».

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