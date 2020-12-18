18 декабря 2020, 12:44
Россия намерена оспорить запрет на посещение Владимиром Путиным олимпийских игр
Российские власти намерены оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетнем запрете Владимиру Путину и другим российским чиновникам на посещение Олимпийский игр и чемпионатов мира
Российские власти намерены оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетнем запрете Владимиру Путину и другим российским чиновникам на посещение Олимпийский игр и чемпионатов мира.
Сенатор Владимир Джабаров назвал вердикт спортивного арбитража «абсолютным беспределом» и заявил, что Россия это решение без ответа не оставит.
Накануне CAS утвердил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях, но сократил срок дисквалификации с 4 до 2 лет.
Также спортивный арбитраж запретил посещать международные соревнования Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим высокопоставленным российским чиновникам.