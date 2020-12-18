Минпромторг России выступил против запрета на полиэтиленовые пакеты
Министерство промышленности и торговли выступила против введения запрета на производство и использование тонких полиэтиленовых пакетов в России, а также странах Евразийского экономического союза
Министерство промышленности и торговли выступила против введения запрета на производство и использование тонких полиэтиленовых пакетов в России, а также странах Евразийского экономического союза. С соответствующей экологической инициативой выступили власти Белоруссии.
Государственный комитет Белоруссии по стандартизации предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки на территории ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) в целях исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации.
Минск предлагает запретить полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрометров, этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковку из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковку из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты). Соответствующие поправки предлагалось ввести в технический регламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки», сообщает РБК.
Белорусские чиновники отметили, что такая упаковка загрязняет природу, но при этом не подлежит переработке.
Минпромторг России выступил против данной инициативы. В ведомстве заявили, что сначала нужно изучить влияние предлагаемого решения на рынки стран ЕАЭС. Вместо запрета полиэтиленовых пакетов российские чиновники предлагают использовать механизм расширенной ответственности производителя, в частности, вводить налоги для производителей упаковки.
В Минпромторге также отметили, что защитные медицинские маски нужно выбрасывать в полиэтиленовых пакетах, а мясную продукцию в бумагу упаковать невозможно.