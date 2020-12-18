18 декабря 2020, 11:37
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 28 552 человек
В России за минувшие сутки выявили 28 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, от осложнений скончались 611 ковидных пациентов
В России за минувшие сутки выявили 28 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, от осложнений скончались 611 ковидных пациентов.
С начала пандемии COVID-19 выявили у 2 791 220 человек, из которых 2 228 633 человека выздоровели, а 49 762 человека скончались.
В Москве за прошедшие сутки выявили 6 937 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 3 757, в Московской области – 1 485, в Нижегородской области – 503, в Свердловской области – 402, в Ростовской области – 389, в Красноярском крае – 334, в Воронежской области – 388, в Архангельской области – 393.