18 декабря 2020, 10:21
Бывшего премьера Японии Синдзо Абэ заподозрили в растрате бюджетных средств
Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ заподозрили в растрате бюджетных средств. С таким заявлением выступили представители правящей Либерально-демократической партии
Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ заподозрили в растрате бюджетных средств. С таким заявлением выступили представители правящей Либерально-демократической партии.
Информагентство Kyodo сообщает, что Синдзо Абэ подозревают в незаконном использовании государственных средств для оплаты званных обедов.
Депутаты предложили вызвать в парламент бывшего премьера для разбирательства, чтобы эта история не подорвала доверия граждан к его преемнику Ёсихидэ Суги.
Оппозиционные партии потребовали, что Синдзо Абэ ответил на обвинения в том, что группа, управляющая его политическими фондами, потратила 9 млн иен (примерно 90 тысяч долларов) с 2015 по 2019 годы для покрытия части стоимости банкетов в роскошных отелях, которые посещали его сторонники.