Евросоюз пожаловался США на нарушение Олегом Дерипаской соглашения о снятии санкций
Чиновники из Евросоюза сообщили правительству США о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска нарушил условия для снятия санкций с его активов. Он якобы продолжает контролировать UC Rusal и использовать ее для продвижения интересов Кремля за рубежом
Чиновники из Евросоюза сообщили правительству США о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска нарушил условия для снятия санкций с его активов. Он якобы продолжает контролировать UC Rusal и использовать ее для продвижения интересов Кремля за рубежом.
Европейские чиновники сообщили, что в текущем году Олег Дерипаска в нарушение соглашения продолжал осуществлять контроль над UC Rusal и участвовал в повседневном управлении компанией. Миллиардер использовал этот актив для своей личной выгоды и для продвижения политических интересов Кремля в мире, сообщает Bloomberg.
В частности, бизнесмен давал указание руководству UC Rusal и его материнской EN+ «оказывать давление на их западных партнеров, чтобы не дать китайскому алюминию наводнить мировой рынок». Более того, Евросоюз обвиняет Дерипаску в том, что он лично курировал кампанию в СМИ по подрыву репутации Китая в Африке.
Сообщения западных СМИ о том, что Олег Дерипаска нарушает соглашение о снятии санкций, привело к падению акций UC Rusal на Московской бирже на 9,5%, а акции En+ - на 5,1%.
Напомним, что Олег Дерипаска и его основные активы En+ и UC Rusal попали в санкционный список Минфина США в 2018 году. В январе 2020 года власти США сняли санкции En+ и UC Rusal, так как Дерипаска выполнил условия и снизил свою долю в этих компаниях.