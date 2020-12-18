Российских хакеров заподозрили в кибератаках на три американских штата
Российских хакеров заподозрили в совершении кибератак как минимум на три американских штата, в результате чего пострадали несколько федеральных ведомств, сообщает Bloomberg
Российских хакеров заподозрили в совершении кибератак как минимум на три американских штата, в результате чего пострадали несколько федеральных ведомств, сообщает Bloomberg.
Специалисты Агентства кибербезопасности США выяснили, что хакеры провели свою атаку по «сложной схеме», которая требует хороших знаний. Киберзлоумышленники использовали для нелегального доступа платформу SolarWinds, а также другие точки доступа.
Новый президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что эта хакерская атака могла затронуть «тысячи жертв, включая американские компании и государственные федеральные органы».
Американские власти считают, что за этими атаками может стоять группировка Cozy Bear (также известна как APT29), которую связывают с российскими спецслужбами. Целью атаки хакеров могли быть Госдепартамент США, Минобороны, Минфин и Минторговли.