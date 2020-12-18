Меню
Общество
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
18 декабря 2020, 07:57

Главред «Важных историй» обвинил президента в клевете в адрес журналистов

Главный редактор издания «Важные истории» опубликовал заявление по поводу комментария Владимира Путина об их расследовании, которое касается бывшего зятя президента Кирилла Шамалова

Главред «Важных историй» обвинил президента в клевете в адрес журналистов

Главный редактор издания «Важные истории» опубликовал заявление по поводу комментария Владимира Путина об их расследовании, которое касается бывшего зятя президента Кирилла Шамалова. Роман Анин считает, что в своем комментарии глава государства оклеветал журналистов.

Напомним, что в расследовании «Важный историй» подробно рассказывается о том, как богатый бизнесмен Кирилл Шамалов после женить бы на младшей дочери президента Катерине Тихоновой стал «супербогатым» человеком. В частности, в публикации говорилось о том, что Шамалов купил 3,8% акций холдинга «Сибур» с рыночной стоимостью 380 млн долларов всего за 100 долларов. Данную информацию позже подтвердили и в самом «Сибуре», но сообщили, что сделка была проведена по программе мотивации топ-менеджеров компании. Сам Кирилл Шамалов заявил, что рассуждения об «уникальности его положения» не соответствую действительности, а другие топ-менеджеры «Сибура» якобы также за символическую цену приобрели акции компании.

В ходе своей пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин на просьбу прокомментировать журналистские расследования о людях из его окружения заявил, что все эти «вбросы» заказывают спецслужбы западных стран.

Главред «Важных историй» Роман Анин заявил, что во время пресс-конференции президент «несколько раз соврал гражданам России и оклеветал журналистов, комментируя их расследование о своей семье».

На слова Владимира Путина о том, что «господин Шамалов так же, как и другой высший менеджмент, получил акции Сибура» по единым правилам», Роман Анин ответил, что журналисты «изучили контракты 11 топ-менеджеров, и все они платили реальные деньги за акции - миллионы и десятки миллионов долларов».

Роман Анин также опроверг слова президента о том, что за этим расследованием стоят «Госдеп и Спецслужбы США», и напомнил, что авторами материала являются молодые журналисты из Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Магадана.

«Мы живем в России, не скрываемся за псевдонимами, подписываемся своими именами и каждое слово готовы доказать документом», - подчеркнул главред «Важных историй».

«Я понимаю, что 20 лет неограниченной власти сильно влияют на адекватность восприятия мира, а также на степень параноидальности. Повсюду чудятся враги, агенты и заговоры. И к любому иному спикеру с такими проблемами стоило бы отнестись с сочувствием, но здесь, к сожалению, речь идет о президенте страны», - добавил Роман Анин.

Материалы по теме
Журналисты Sota.Vision подали в суд на администрацию президента из-за отказа в аккредитации на пресс-конференцию Путина
В Латвии на сотрудников агентства «Россия сегодня» завели дело из-за нарушения санкций
В горах Чеченской республики во время съемки погиб известный фотограф
Сейчас на главной
Век игр не видать
допинг-скандалы
Век игр не видать
Спортивный арбитражный суд (CAS) в рамках решения об отстранении России от международных соревнований на два года запретила президенту Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры
Казань брал, Астрахань брал... Сибур - не брал
кирилл шамалов
Казань брал, Астрахань брал... Сибур - не брал
Бывший зять президента России и глава компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов прокомментировал расследование «Важных историй» о том, как бизнесмен увеличил свое благосостояние после женитьбы на младшей дочери Владимира Путина
Россиянам с детьми до 7 лет разъяснили порядок получения президентских выплат
детские пособия
Россиянам с детьми до 7 лет разъяснили порядок получения президентских выплат
Владимир Путин 17 декабря подписал указ о выплате семьям с детьми до 7 лет единовременного пособия в размере 5 тысяч рублей. Деньги россияне с маленькими детьми могут получить уже до Нового года
Общество
Прокуратура Германии по запросу России допросила Алексея Навального по делу об отравлении
Ранее Владимир Путин заявил, что германские власти отказываются передавать российским коллегам материалы по делу об отравлении оппозиционера. Именно этим он объяснил отказ российских следственных органов возбуждать дело о покушении на Навального
В Красноярске возбудили уголовное дело по факту рождения детей суррогатными матерями
торговля людьми
В Красноярске возбудили уголовное дело по факту рождения детей суррогатными матерями
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье о торговле людьми из-за рождения суррогатными матерями троих детей «по заказу» граждан Китая
Спортивный арбитраж подтвердил решение об отстранении России от международных соревнований
WADA
Спортивный арбитраж подтвердил решение об отстранении России от международных соревнований
CAS поддержал решение WADA отстранить Россию на два года от участия в международных соревнованиях за внесение изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории
«Если бы хотели отравить, довели бы до конца»
отравление Навального
«Если бы хотели отравить, довели бы до конца»
Президент Владимир Путин в ходе предновогодней пресс-конференции прокомментировал расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel о причастности сотрудников ФСБ России к отравлению Алексея Навального
Экономика
Владимир Путин призвал россиян не сердиться на падение своих доходов
Глава государства сообщил, что из-за пандемии коронавируса и ограничений реальная заработная плата россиян по итогам года подрастет на 1,5 процента, однако реальные располагаемые доходы населения упадут
Сбербанк и ВТБ планируют перевести своих клиентов с пластиковых на цифровые банковские карты
банки
Сбербанк и ВТБ планируют перевести своих клиентов с пластиковых на цифровые банковские карты
Крупные российские банки планируют перевести своих клиентов с обычных пластиковых карт на цифровые карты. Такие планы уже анонсировали банки с государственным участием
Петербургский завод «Ракета» восстановит часы сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари
Нотр-Дам-де-Пари
Петербургский завод «Ракета» восстановит часы сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари
Часовой завод «Ракета» в Санкт-Петербурге примет участие в восстановлении часов в соборе Парижской Богоматери, который сильно пострадал в результате пожара
В Петербурге злоумышленники украли 200 метров кабеля, лишив связи подразделение ФСО
кража кабеля
В Петербурге злоумышленники украли 200 метров кабеля, лишив связи подразделение ФСО
В Санкт-Петербурге злоумышленники украли 200 метров секретного кабеля, который принадлежит Федеральной службе охраны. В связи с происшествием целое подразделение ведомства осталось без связи
В России владельцев оружия могут обязать спрашивать разрешения на это у родственников
оружие
В России владельцев оружия могут обязать спрашивать разрешения на это у родственников
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к МВД с предложением расширить список требований для выдачи разрешения на оружие
Бедные станут еще беднее
уровень жизни
Бедные станут еще беднее
В прогнозе говорится, что государственные меры поддержки населения хотя и позволят снизить уровень бедности в России по итогам 2020 года, однако тем, кто находится за чертой бедности, станет жить еще тяжелее
«5 млрд – это только вершина айсберга»
александр удодов
«5 млрд – это только вершина айсберга»
Правоохранительные органы Германии расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, который женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина
Лучшие друзья политиков - это бизнесмены
сергей нарышкин
Лучшие друзья политиков - это бизнесмены
Издание «Проект» сообщило о близкой связи директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и его семьи с бизнесменом-рантье Годом Нисановым, состояние которого оценивается в 2,7 млрд долларов
В петербургских больницах для ковидных пациентов осталось только 4% свободных коек
коронавирус
В петербургских больницах для ковидных пациентов осталось только 4% свободных коек
В медицинских учреждениях северной столицы осталось менее 500 свободных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Олег Эргашев
Власти отказались замораживать цены на продукты для жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока
рост цен
Власти отказались замораживать цены на продукты для жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока
Замглавы Минпромторга сообщил, что там будут введены поправочные коэффициенты. При этом чиновник не уточнил, как это будет выглядеть на практике и подешевеют ли продукты питания
«Расследовать хотя бы для себя»
отравление Навального
«Расследовать хотя бы для себя»
Депутат Госдумы РФ от КПРФ Леонид Калашников призвал российские власти расследовать отравление Алексея Навального после того, как журналисты обнародовали имена сотрудников ФСБ, причастных к покушению на оппозиционера