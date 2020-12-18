Главред «Важных историй» обвинил президента в клевете в адрес журналистов
Главный редактор издания «Важные истории» опубликовал заявление по поводу комментария Владимира Путина об их расследовании, которое касается бывшего зятя президента Кирилла Шамалова
Главный редактор издания «Важные истории» опубликовал заявление по поводу комментария Владимира Путина об их расследовании, которое касается бывшего зятя президента Кирилла Шамалова. Роман Анин считает, что в своем комментарии глава государства оклеветал журналистов.
Напомним, что в расследовании «Важный историй» подробно рассказывается о том, как богатый бизнесмен Кирилл Шамалов после женить бы на младшей дочери президента Катерине Тихоновой стал «супербогатым» человеком. В частности, в публикации говорилось о том, что Шамалов купил 3,8% акций холдинга «Сибур» с рыночной стоимостью 380 млн долларов всего за 100 долларов. Данную информацию позже подтвердили и в самом «Сибуре», но сообщили, что сделка была проведена по программе мотивации топ-менеджеров компании. Сам Кирилл Шамалов заявил, что рассуждения об «уникальности его положения» не соответствую действительности, а другие топ-менеджеры «Сибура» якобы также за символическую цену приобрели акции компании.
В ходе своей пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин на просьбу прокомментировать журналистские расследования о людях из его окружения заявил, что все эти «вбросы» заказывают спецслужбы западных стран.
Главред «Важных историй» Роман Анин заявил, что во время пресс-конференции президент «несколько раз соврал гражданам России и оклеветал журналистов, комментируя их расследование о своей семье».
На слова Владимира Путина о том, что «господин Шамалов так же, как и другой высший менеджмент, получил акции Сибура» по единым правилам», Роман Анин ответил, что журналисты «изучили контракты 11 топ-менеджеров, и все они платили реальные деньги за акции - миллионы и десятки миллионов долларов».
Роман Анин также опроверг слова президента о том, что за этим расследованием стоят «Госдеп и Спецслужбы США», и напомнил, что авторами материала являются молодые журналисты из Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Магадана.
«Мы живем в России, не скрываемся за псевдонимами, подписываемся своими именами и каждое слово готовы доказать документом», - подчеркнул главред «Важных историй».
«Я понимаю, что 20 лет неограниченной власти сильно влияют на адекватность восприятия мира, а также на степень параноидальности. Повсюду чудятся враги, агенты и заговоры. И к любому иному спикеру с такими проблемами стоило бы отнестись с сочувствием, но здесь, к сожалению, речь идет о президенте страны», - добавил Роман Анин.