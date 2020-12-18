18 декабря 2020, 07:12
Спортивный арбитраж запретил Владимиру Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира
Спортивный арбитражный суд (CAS) в рамках решения об отстранении России от международных соревнований на два года запретила президенту Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры
Спортивный арбитражный суд (CAS) в рамках решения об отстранении России от международных соревнований на два года запретила президенту Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Аналогичный запрет распространяется на всех членов правительства России, депутатов Госдумы, сотрудников администрации президента и Следственного комитета, а также руководителей других государственных организаций.
Одновременно с этим спортивный арбитраж сделал исключение для российских чиновников. Человек из стоп-листа сможет посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир.