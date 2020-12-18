Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья 30-градусные морозы
Первое существенное понижение температуры ожидается на Рождество. 6-7 января столбики термометров опустятся до 12-17 градусов. При этом уже к Крещению температура воздуха опустится уже до -30 градусов
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья 30-градусные морозы в январе. Первые серьезные морозы ожидаются уже в Рождество.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погода в январе будет «разная и неустойчивая». «Там будут и волны потепления, оттепельные, но не сильные, и морозы вполне трескучие», - сообщил синоптик.
Первое существенное понижение температуры ожидается на Рождество. 6-7 января столбики термометров опустятся до 12-17 градусов. При этом уже к Крещению температура воздуха опустится уже до -30 градусов.
«Крещенские морозы к 19 января, там может бабахнуть и до минус 29-30 в Москве. Понятно, все еще может меняться и пересчитываться. Но уже сейчас видно, что погода будет очень разной, январь нас удивит», - отметил Тишковец.