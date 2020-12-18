В подмосковных пещерах Саяны пропала группа из 10 туристов
В подмосковном Домодедово пропала группа из 10 туристов, среди которых было 8 детей. В экстренных службах сообщили, что туристическая группа вошла в пещеры Сьяны примерно в 11 часов утра 17 декабря, после чего связь с ними пропала
В подмосковном Домодедово пропала группа из 10 туристов, среди которых было 8 детей. В экстренных службах сообщили, что туристическая группа вошла в пещеры Сьяны примерно в 11 часов утра 17 декабря, после чего связь с ними пропала.
Telegram-канал «112» сообщает, что туристы должны были выйти на связь около 19:00 17 декабря, однако этого не произошло. На поиски пропавших была направлена поисковая группа.
Позже Telegram-канал Life Shot сообщил, что одного из туристов нашли у входа в пещеры в шоковом состоянии. Поиски остальных продолжаются.
РБК сообщает, что всех пропавших туристов нашли. Никто из группы не пострадал, медицинская помощь им не понадобилась. Туристы сообщили спасателям, что просто заблудились.
Сьяны – это система искусственных пещер-каменоломен, которая считается самой крупной в Московской области и пятой по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.