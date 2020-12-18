Бывший зять президента назвал спекуляцией сообщение о покупке им 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов
Бывший зять президента России и глава компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов прокомментировал расследование «Важных историй» о том, как бизнесмен увеличил свое благосостояние после женитьбы на младшей дочери Владимира Путина
Бывший зять президента России и глава компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов прокомментировал расследование «Важных историй» о том, как бизнесмен увеличил свое благосостояние после женитьбы на младшей дочери Владимира Путина. В этом расследовании, в частности, говорилось о покупке Шамаловым 3,8% акций «Сибура» всего за 100 долларов.
Ранее в «Сибуре» объяснили продажу доли в компании за символическую сумму «программой мотивации для топ-менеджмента». В свою очередь сам Кирилл Шамалов в интервью РБК заявил, что условия его участия в этой программе не отличались от условий других топ-менеджеров «Сибура» Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого и Михаила Михайлова.
«Любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации», - заявил бизнесмен.
«Важные истории» писали, что Кирилл Шамалов получил 3,8% акций «Сибура» в 2013 году вскоре после того, как женился младшей дочери президента РФ Владимира Путина Катерине Тихоновой. Рыночная стоимость этих акций составляла 380 млн долларов. После развода бизнесмен лишился доли в «Сибуре».