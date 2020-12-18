Власти Белоруссии пригрозили «забрать в армию» нападающего ЦСКА из-за отказа играть за сборную
Агент игрока заявил, что представители Белорусской федерации футбола пытались шантажировать Илью Шкурина. Спортивные функционеры угрожали футболисту «забрать в армию», если он не согласится выступать за сборную
Власти Белоруссии лишили нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина отсрочки от службы в армии из-за его отказа выступать за сборную республики по футболу.
Издание «Прессбол» сообщает, что Илья Шкурин был исключен из состава белорусской сборной на 2021 год после того, как он сам отказался прибыть в расположение молодежной сборной. Поскольку 21-летнего футболиста убрали из национальной команды, то автоматически он лишился отсрочки от службы в армии.
Между тем, агент игрока заявил, что представители Белорусской федерации футбола пытались шантажировать Илью Шкурина. Спортивные функционеры угрожали футболисту «забрать в армию», если он не согласится выступать за сборную.
Илья Шкурин в свою очередь отказался выступать за сборную из политических соображений. Он не хочет представлять интересы режима Александра Лукашенко.