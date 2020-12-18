18 декабря 2020, 02:08
Россиянам с детьми до 7 лет разъяснили порядок получения президентских выплат
Владимир Путин 17 декабря подписал указ о выплате семьям с детьми до 7 лет единовременного пособия в размере 5 тысяч рублей. Деньги россияне с маленькими детьми могут получить уже до Нового года
Владимир Путин 17 декабря подписал указ о выплате семьям с детьми до 7 лет единовременного пособия в размере 5 тысяч рублей. Деньги россияне с маленькими детьми могут получить уже до Нового года.
На портале «Госуслуги» появилось сообщение, президентские выплаты начислят на каждого ребенка, родившегося 18 декабря 2012 года и после этого срока. Оформить выплату можно будет до 1 апреля 2021 года.
Эти деньги гражданам зачислят на тот же счет, который был указан для получения предыдущих антикоронавирусных выплат на детей. Подавать дополнительные документы россиянам не придется.
В случае изменение реквизитов банковского счета, россияне должны сообщить об этом через портал госуслуг.
На новые выплаты из федерального бюджета выделят 73,5 млрд рублей.