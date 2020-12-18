Прокуратура Германии по запросу России допросила Алексея Навального по делу об отравлении
Ранее Владимир Путин заявил, что германские власти отказываются передавать российским коллегам материалы по делу об отравлении оппозиционера. Именно этим он объяснил отказ российских следственных органов возбуждать дело о покушении на Навального
Прокуратура Германии допросила Алексея Навального по делу о его отравлении. Допрос состоялся по запросу российских правоохранительных органов.
Немецкие прокуроры беседовали с Алексеем Навальным в то время, когда президент России Владимир Путин проводил свою ежегодную большую пресс-конференцию. В ходе мероприятия глава государства заявил, что германские власти отказываются передавать российским коллегам материалы по делу об отравлении оппозиционера. Именно этим Путин объяснил отказ российских следственных органов возбуждать дело о покушении на Навального.
Данные допроса немецкая прокуратура в ближайшее время передаст в Россию.
По версии немецких следователей, Алексей Навальный был отравлен в Томске веществом из группы «Новичок», который запрещен к производству. Российские власти факт отравления оппозиционера боевым ядом сначала категорически отрицали, а затем заявили, что политик был отравлен западными спецслужбами с целью провокации.
Тем не менее, накануне журналисты The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel опубликовали масштабное расследование, в котором говорится о причастности к отравлению Алексея Навального сотрудников ФСБ России. В тексте расследования также называются имена этих людей. Владимир Путин в ответ на это расследование заявил, что если бы российские спецслужбы хотели отравить Навального, то довели бы дело до конца.