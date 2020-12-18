В Красноярске возбудили уголовное дело по факту рождения детей суррогатными матерями
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье о торговле людьми из-за рождения суррогатными матерями троих детей «по заказу» граждан Китая
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье о торговле людьми из-за рождения суррогатными матерями троих детей «по заказу» граждан Китая.
Согласно материалам следствия, три гражданки Казахстана за вознаграждение в размере миллиона рублей заключили договор о «заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая». По условиям договора женщины родили двух мальчиков и девочку, находясь на территории Красноярска. Затем суррогатные матери вернулись в Казахстан, а младенцев оставили для последующей передачи гражданам КНР.
Сейчас дети находятся в приюте, а следователи разыскивают их матерей и биологических отцов.
Это уже второе уголовное дело по статье «Торговля людьми», возбужденное по факту рождения детей суррогатными матерями для их последующей передачи иностранным гражданам. Ранее аналогичное дело было возбуждено в Москве после обнаружения в одной из квартир пятерых детей возрастом пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года.