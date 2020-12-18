Мэр Москвы разрешил привиться от коронавируса работникам транспорта, промышленности и СМИ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 21 декабря прививки от коронавируса смогут сделать работники промышленности, транспорта и средств массовой информации. Для этого всем желающим нужно оформить электронную запись
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 21 декабря прививки от коронавируса смогут сделать работники промышленности, транспорта и средств массовой информации. Для этого всем желающим нужно оформить электронную запись.
В ходе визита в пункт вакцинации на базе поликлиники №68 градоначальник сообщил, что сейчас прививки помимо медиков и работников сферы образования могут сделать граждане, задействованные в торговле, сфере услуг и культуры. С 21 декабря привиться смогут работники промышленности, транспорта и средств массовой информации.
Всего в Москве работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщает «Интерфакс».
Сергей Собянин также сообщил, что с начала декабря от COVID-19 привились 15 тысяч человек. При этом городские власти рассчитывают вакцинировать около 7 млн жителей столицы.