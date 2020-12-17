Спортивный арбитраж подтвердил решение об отстранении России от международных соревнований
CAS поддержал решение WADA отстранить Россию на два года от участия в международных соревнованиях за внесение изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории
Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на два года от участия в международных соревнованиях за внесение изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, что WADA отстранила Россию от международных соревнований на 4 года, однако CAS решил сократить срок дисквалификации до двух лет. Срок наказания истекает 16 декабря 2022 года.
Согласно решению спортивного арбитража, российские атлеты смогут выступать на международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом. Россия также не сможет принимать у себя крупные международные соревнования, но это не касается матчей Евро-2020 (перенесенных на 2021 год) и финальной игры Лиги чемпионов.
Помимо этого, российские власти должны выплатить Всемирному антидопинговому агентству 1,27 млн долларов в счет погашения расходов WADA, понесенных организацией в ходе проверки подлинности данных Московской антидопинговой лаборатории.