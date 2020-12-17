Дело о госизмене против ученого-физика Анатолия Губанова связано с разработкой гиперзвукового самолета
Стали известны подробности уголовного дела по факту государственной измены, которое было возбуждено в отношении ученого-физика Анатолия Губанова. По данным «Интерфакса», дело связано с разработкой гиперзвукового самолета
Стали известны подробности уголовного дела по факту государственной измены, которое было возбуждено в отношении ученого-физика Анатолия Губанова. По данным «Интерфакса», дело связано с разработкой гиперзвукового самолета.
Анатолия Губанова обвиняют в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT.
Напомним, что физик был арестован 3 декабря 2020 года, но подробности его дела не раскрывались, поскольку они засекречены.
Анатолий Губанов своей вины не признает, а его коллеги-ученые направили в администрацию президента письмо в его защиту.
Губанов работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и сотрудничал с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).