Томские депутаты вслед за коллегами из Петербурга и Пскова попросили главу СКР расследовать отравление Навального
Семь депутатов городской думы Томска направили обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального
Семь депутатов городской думы Томска направили обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.
Соответствующее обращение подписали депутаты Ксения Фадеева, Андрей Фатеев, Максим Забелин, Давид Аветян, Василий Еремин, Артем Канарев и Евгений Каверзин.
В своем заявлении томские депутаты выразили обеспокоенность тем, что в их городе «в отношении гражданина России было применено химическое оружие, при этом сделано это при непосредственном участии государства».
Ранее аналогичные обращения Бастрыкину направили независимые депутаты петербургского парламента и псковского областного собрания. Все они просят начать расследование по фактам, изложенным в расследовании Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, о том, что к отравлению оппозиционера веществом «Новичок» причастны сотрудники ФСБ.
Напомним, что Алексею Навальному стало плохо в самолете, во время полета из Томска в Москву. Лайнер пришлось экстренно сажать в Омске, где политика госпитализировали с тяжелом состоянии. В расследовании журналистов говорится, что отравление оппозиционера произошло непосредственно в Томске.