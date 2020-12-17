17 декабря 2020, 15:32
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалять из поисковой выдачи интернет-ресурсы с информацией, запрещенной на территории России
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалять из поисковой выдачи интернет-ресурсы с информацией, запрещенной на территории России.
В заявлении Таганского райсуда Москвы говорится, что компания Google LLC признана виновной в нарушении ч. 2.1 ст. 13.40 Административного кодекса России.
Ранее Роскомнадзор возбудил против Google LLC административное производство из-за неисполнения обязанностей оператора поисковой системы. В надзорном ведомстве считают, что Google не удаляет из поисковой выдачи около 30% контента, распространение которого запрещено на территории РФ.
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