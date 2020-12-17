17 декабря 2020, 15:13
Глава Мурманской области пообещал проверить жалобы медиков на отсутствие ковидных выплат
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал провести проверку по факту жалоб сотрудников Кольской больницы на отсутствие стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал провести проверку по факту жалоб сотрудников Кольской больницы на отсутствие стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами.
В ходе большой пресс-конференции президента Владимира Путина волонтер колл-центра зачитала обращение врачей, которые заявили, что ни разу с начала пандемии не получали обещанных главой государства стимулирующих выплат.
Мурманский губернатор заявил, что в администрацию области жалоб от сотрудников Кольской больницы на отсутствие выплат не поступало. «Такое невозможно», - заявил глава региона, но пообещал разобраться в происходящем.