17 декабря 2020, 14:56
Московских водителей оштрафовали более 2 тысяч раз за непристегнутый ремень и разговоры по телефону
Сотрудники ГИБДД Москвы с начала декабря текущего года более двух тысяч раз оштрафовали водителей за разговоры по телефону за рулем без использования громкой вязи и непристегнутый ремень безопасности
Сотрудники ГИБДД Москвы с начала декабря текущего года более двух тысяч раз оштрафовали водителей за разговоры по телефону за рулем без использования громкой вязи и непристегнутый ремень безопасности. Речь идет о штрафах, которые были выписаны с помощью специальных дорожных камер.
В столичной Госавтоинспекции сообщили, что за разговор по телефону было выписано более ста штрафов, а за отказ водителя и пассажира пристегиваться – 2,3 тысячи штрафов.
Соответствующие постановления направлены автомобилистам по почте.
Напомним, что штраф за непристегнутый ремень составляет 1 тысячу рублей, а за использование телефона за рулем – 1,5 тысячи рублей.