В Москве после Нового года подорожает проезд в метрополитене
В департаменте транспорта Москвы сообщили, что стоимость разовой поездки по карте «Тройка» (билет «Кошелек») вырастет с 40 до 42 рублей. В случае оплаты проезда в метро банковской картой у турникета стоимость поездки составит 46 рублей вместо нынешних 44 рублей
В Москве со 2 января 2021 года подорожает проезд в метрополитене. Цены вырастут на все категории билетов.
В департаменте транспорта Москвы сообщили, что стоимость разовой поездки по карте «Тройка» (билет «Кошелек») вырастет с 40 до 42 рублей. В случае оплаты проезда в метро банковской картой у турникета стоимость поездки составит 46 рублей вместо нынешних 44 рублей.
Разовый билет на метро будет стоить 60 рублей (сейчас 57 рублей), билет на две поездки - 120 рублей (114 рублей).
Новая стоимость проездного на 60 поездок подорожает с 1 970 до 2070 рублей.
При этом не изменится стоимость проездных билетов без ограничений на число поездок на 90 и 356 дней – это 5 430 и 19 500 рублей соответственно.
Льготный проездной на метро для учащихся на один месяц подорожает с 405 до 415 рублей, а на 3 месяца – с 1 215 до 1 245 рублей.