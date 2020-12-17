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17 декабря 2020, 13:59

Президент назвал расследование об отравлении Навального «легализацией материалов спецслужб США»

Президент Владимир Путин в ходе предновогодней пресс-конференции прокомментировал расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel о причастности сотрудников ФСБ России к отравлению Алексея Навального

Президент назвал расследование об отравлении Навального «легализацией материалов спецслужб США»
Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе предновогодней пресс-конференции прокомментировал расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel о причастности сотрудников ФСБ России к отравлению Алексея Навального.

Глава государства по уже сложившейся традиции ни разу не назвал оппозиционера по имени, обозначив его как «этот пациент берлинской клиники» (политик лечится в Германии), и заявил, что политик пользуется поддержкой американских спецслужб.

Само расследование, которое вызвало широкий общественный резонанс, Владимир Путин назвал «легализацией материалов американских спецслужб».

«Спецслужбы за ним присматривают, но это не значит, что его нужно травить, кому он нужен-то? Если бы хотели [отравить], довели бы до конца», - добавил президент.

Кроме того, Владимиру Путину был задан вопрос об антикоррупционных расследования, фигурантами которых являются близкие к нему люди. Глава государства назвал эти материалы «вбросами», которые опять же готовятся по заказу западных спецслужб и Госдепа США. «Это очевидная вещь», – отметил глава государства.

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