В регионах госконтракты на поставку лекарств достались фирмам с сомнительной репутацией
Издание «Важные истории» по результатам анализа госзакупок в сфере здравоохранения выяснило, что в некоторых регионах страны единственными поставщиками лекарств в период пандемии коронавируса становились фирмы с сомнительной репутацией
Издание «Важные истории» по результатам анализа госзакупок в сфере здравоохранения выяснило, что в некоторых регионах страны единственными поставщиками лекарств в период пандемии коронавируса становились фирмы с сомнительной репутацией. Ряд поставщиков в прошлом подозревались в картельном сговоре и становились фигурантами уголовных дел, однако это не помешало им получить новые госконтракты.
Такие закупки «Важные истории» и проект RAVEN обнаружили в Москве, Новосибирске и Якутии.
Например, один из контрактов московской больницы № 40 стоимостью 194 млн рублей достался без конкурса самарской компании «Медлайн», владельцем которой является Владимир Абдурашитов. Это бывший бизнес-партнер Сергея Шатило, которого в 2019 году признали виновным в коммерческом подкупе и сговоре при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования. Правда в этом году приговор бизнесмену был отмене.
Ранее «Медлайн» и структуры г-на Шатило вместе участвовали в тендерах, а победа всегда доставалась кому-то из них.
В 2020 году «Медлайн» выиграл контракты на поставку медтехники на рекордную для себя сумму в 780 млн рублей.
В Новосибирске контракты на поставку лекарств достались «Компании ФИТО» и «МФК» (всего они получили 450 контрактов на 90 млн рублей). Большая часть контрактов с этими фирмами была подписана как с единственными поставщиками под предлогом пандемии коронавируса.
Примечательно, что в 2019 году стало известно, что в период с 2015 по 2018 гг. руководство Новосибирского медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина вступило в сговор с несколькими компаниями для получения контрактов, а руководители медучреждения и коммерческих фирм похитили 1,3 млрд рублей. Владельца «Компании ФИТО» Мартынюка признали виновным в ограничении конкуренции и приговорили к условному сроку.
В Якутии контракты на поставку лекарств выиграли несколько компаний, связанных с детьми депутата от «Единой России», председателя комитета Госсобрания республики по здравоохранению и экс-главы Росздравнадзора Владимира Чичигинарова, а также с его зятем Михаилом Андросовым.
В 2019 году УФАС признал эти компании участниками картельного сговора, в результате которого местные больницы закупили лекарства по завышенным в 2-4 раза ценам.
Тем не менее, в текущем году компании Андросова «ФармБаза» и «Регион-Столица» получили госконтракты общей стоимостью 550 млрд рублей.