17 декабря 2020, 12:58
Владимир Путин призвал россиян не сердиться на падение своих доходов
Глава государства сообщил, что из-за пандемии коронавируса и ограничений реальная заработная плата россиян по итогам года подрастет на 1,5 процента, однако реальные располагаемые доходы населения упадут
Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции обратился к гражданам и попросил их «не сердиться» на падение доходов.
Глава государства сообщил, что из-за пандемии коронавируса и ограничений реальная заработная плата россиян по итогам года подрастет на 1,5 процента, однако реальные располагаемые доходы населения упадут. В этой связи Путин попросил россиян не сердиться на то, что озвученные им цифры не соответствуют «ощущениям, с которыми люди сталкиваются».
Президент также сообщил, что доходы индивидуальных предпринимателей по итогам текущего года упадут примерно на 3%.
Что касается безработицы, то за год вырастет с 4,7 до 6,3 процентов.