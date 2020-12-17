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17 декабря 2020, 12:51

Следователи провели обыски в компании Gremm Group, которая управляет московскими рынками

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании Gremm Group, которая управляет Усачевским рынком в Москве. Следственные мероприятия связаны с кредитами в обанкротившемся Судостроительном банке

Следователи провели обыски в компании Gremm Group, которая управляет московскими рынками

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании Gremm Group, которая управляет Усачевским рынком в Москве. Следственные мероприятия связаны с кредитами в обанкротившемся Судостроительном банке.

Представитель Gremm Group сообщил РБК, что обыски связаны с ООО «Амистад» и ее кредитами в Судостроительном банке. «Но как это могло привести к обыскам у нас, нам не известно», - заявили в компании.

Лицензия у Судостроительного банка была отозвана в 2015 году из-за проведения высокорискованную кредитную политику, после чего банк перешел под контроль Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Gremm Group принадлежит бизнесмену Михаилу Горяинову и управляет Усачевским рынком в Хамовниках, Москворецким рынком, рынком на Ленинском проспекте и Центральным рынком на Маросейке.

Представитель компании сообщил, что ряд объектов недвижимости группы выступает залогом по двум кредитам «Амистад», которые та получила в 2011–2012 годах в Судостроительном банке. На момент заключения кредитного соглашения «Амистад» входил в Gremm Group, однако сейчас она уже в группу не входит.

При это в Gremm Group заверили, что «Амистад» погашала кредиты перед Судостроительным банком «строго по графику платежей и без просрочек» до 2017 года. В том же году банк продал свои права требования по кредиту компании «Факторстудио». На тот момент задолженность «Амистада» составляла порядка 880 млн рублей.

Сейчас эта сделка оспаривается АСВ в Арбитражному суде Москвы.

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