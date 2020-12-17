Сбербанк и ВТБ планируют перевести своих клиентов с пластиковых на цифровые банковские карты
Крупные российские банки планируют перевести своих клиентов с обычных пластиковых карт на цифровые карты. Такие планы уже анонсировали банки с государственным участием
Крупные российские банки планируют перевести своих клиентов с обычных пластиковых карт на цифровые карты. Такие планы уже анонсировали банки с государственным участием Сбербанк и ВТБ.
Переход на цифровые карты будет осуществляться постепенно. Так, с 2021 года у клиентов появится возможность оформлять цифровые карты дополнительно к пластиковым. Для этого смартфон должен будет поддерживать технологию NFC, позволяющую совершать бесконтактные платежи. Во второй половине 2021-го такая опция будет доступна при перевыпуске карт, сообщает РБК.
Ожидается, что уже через 2-3 года доля клиентов российских банков с цифровыми картами достигнет 40-50% от общего числа держателей банковских карт.
В настоящее время цифровые банковские карты имеют только 10% клиентов Сбербанка и 5% клиентов ВТБ.