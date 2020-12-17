Псковские депутаты потребовали от СКР возбудить дело по факту отравления Навального
Депутаты Псковского облсобрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук направили обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело по факту отравление Алексея Навального
Депутаты Псковского облсобрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук направили обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело по факту отравление Алексея Навального. В своем заявлении парламентарии ссылаются на расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором называются имена подозреваемых в покушении сотрудников ФСБ.
Лен Шлосберг и Артур Гайдук укали, что «посягательство на жизнь общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его политической деятельности либо мести за такую деятельность, образует состав преступления, предусмотренного статьей 277 УК РФ».
Аналогичные заявление в следственные органы ранее направили оппозиционные депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов.
Реакции со стороны Следственного комитета пока не последовало. Напомним, что ранее российские власти отказались расследование отравление оппозиционера Алексея Навального в связи с отсутствием на то оснований.
Напомним, что в расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel говорится о том, что к покушению на политика может быть причастна группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Такой вывод журналисты сделали на основании анализа авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонных разговоров.