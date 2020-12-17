17 декабря 2020, 11:45
В России за сутки коронавирус выявили у 28 214 человек. 587 пациентов скончались
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 28 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 587 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по контролю за распространением инфекции
Фото: sm-news.ru
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 28 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 587 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по контролю за распространением инфекции.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 762 668 человек, а общее число умерших – 49 151 человек.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 6 711 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 3 763, в Московской области – 1 471, в Нижегородской области – 496, в Свердловской области – 397, в Ростовской области – 387, в Красноярском крае – 335, в Воронежской области – 389, в Архангельской области – 399.