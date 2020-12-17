Петербургский завод «Ракета» восстановит часы сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари
Часовой завод «Ракета» в Санкт-Петербурге примет участие в восстановлении часов в соборе Парижской Богоматери, который сильно пострадал в результате пожара
Часовой завод «Ракета» в Санкт-Петербурге примет участие в восстановлении часов в соборе Парижской Богоматери, который сильно пострадал в результате пожара.
В сообщении «Ракеты» говорится, что во Франции технология производства таких монументальных часов утрачена, а у российского завода есть опыт разработки и производства самого большого механизма в мире - монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве. Данный механизм имеет размер шесть на семь метров, весит 4,5 тонны и состоит из более 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом, сообщает «Фонтанка».
Часовой завода «Ракета» является старейшим предприятием России, которое было основано еще Петром I в 1721 году. Фактически это одна из редких мировых мануфактур, «производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс».
Напомним, крупный пожар в соборе Парижской Богоматер (Нотр-Дам-де-Пари) произошел 15 апреля 2019 года. Во время пожара на соборе обрушился шпиль, однако главные произведения искусства и реликвии уцелели.