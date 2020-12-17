17 декабря 2020, 10:50
В Омске из-за прорыва трубопровода без отопления остались 72 многоквартирных дома
В Омске произошел порыв трубопровода, в результате чего без отопления остались 72 многоквартирных дома, в которых проживают около 5 тысяч человек. В городе сейчас -10 градусов мороза
Фото: Вечерний Омск
В Омске произошел порыв трубопровода, в результате чего без отопления остались 72 многоквартирных дома, в которых проживают около 5 тысяч человек. В городе сейчас -10 градусов мороза.
В мэрии Омска сообщили агентству ТАСС, что без отопления и горячей воды остались дома и социальные объекты на основных улицах Советского округа. В этом округе проживает более 260 тысяч человек.
В ГУ МЧС по области сообщили, что в ликвидации последствий аварии задействованы 19 человек и 11 единиц техники. Чиновники обещают вернуть тепло в дома к ночи.
Также власти сообщают, что к настоящему времени движение автотранспорта на всех участках восстановлено, а все территории в районе прорыва трубы были обработаны противогололедными материалами.