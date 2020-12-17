В Курске возбудили дело по факту гибели 14 ковидных пациентов из-за поломки кислородного оборудования
В Курске правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, которая произошла из-за поломки кислородного оборудования. Инцидент произошел в городском клиническом родильном доме
В Курске правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, которая произошла из-за поломки кислородного оборудования. Инцидент произошел в городском клиническом родильном доме.
В родильном доме, который был перепрофилирован под госпиталь для ковидных пациентов, была выявлена неисправность в газификаторе, который автоматически подает кислород. Пациенты были экстренно переведены в другие больницы, однако 14 человек спасти не удалось. Погибшие были тяжелыми пациентами и находились на аппаратах ИВЛ.
В администрации Курской области утверждали, что при транспортировке ни один из пациентов не умер.
СКР возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». При этом подозреваемых в деле пока нет.
Напомним, что аналогичное происшествие произошло в горбольнице №20 Ростова-на-Дону. В этом учреждении возникли проблемы с подачей кислорода для аппаратов ИВЛ. Местные СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что в результате происшествия погибли несколько ковидных пациентов. В мэрии города данную информацию опровергли.
СКР завел дело по факту смерти пяти человек, но предполагаемых причин смерти в ведомстве не назвали. Ростовские чиновники утверждают, что пациенты скончались из-за хронических заболеваний и возраста.