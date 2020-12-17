Нижегородские власти заплатили двум блогерам 1,7 мн рублей за визит в город
Власти Нижнего Новгорода заплатили двух блогерам за посещение города 1,7 млн рублей. Чиновники рассчитывают, что посты и «сторис» о поездке этих блогеров в своих аккаунтах повысят туристическую привлекательность города
Власти Нижнего Новгорода заплатили двух блогерам за посещение города 1,7 млн рублей. Чиновники рассчитывают, что посты и «сторис» о поездке этих блогеров в соцсетях повысят туристическую привлекательность города.
1,7 млн рублей из местного бюджета получили блогеры Андрей Глазунов и Карина Нигай. Каждый из них имеет по 2 млн подписчиков в Instagram. Молодые люди посетили Нижегородский кремль, Арсенал, галерею Futuro, завод елочных игрушек, стадион «Нижний Новгород», пакгаузы, а также прокатились на канатной дороге и прошлись по местным барам сообщает региональный портал Nn.ru.
В департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области агентству «В городе N» сообщили, что в кампании по продвижению туристического потенциала региона был сделан фокус «на москвичах». Чиновники считают, что публикации о регионе популярный столичных блогеров привлекут туристов.