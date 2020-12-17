Стоимость биткоина на позитивных новостях о вакцинации от COVID-19 побила исторический рекорд
Стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд. Криптовалюта подорожала в третий раз за сутки, впервые в истории превысив отметку в 22 тысячи долларов
Стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд. Криптовалюта подорожала в третий раз за сутки, впервые в истории превысив отметку в 22 тысячи долларов.
По данным биржи Coindesk, по состоянию на 06:14 по московскому времени биткоин прибавил 14,46% и торговался на отметке 22 124 долларов. К 6:29 утра стоимость криптовалюты снизилась до 21 855,16 доллара.
16 декабря цена биткоина впервые в истории превысила 20 тысяч долларов и побила исторический рекорд. В ночь на 17 декабря цена биткоина обновила исторический рекорд – криптовалюта торговалась на отметке 21, 299.
Аналитики объясняют рост биткоина тем, что инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. На рост стоимости криптовалюты влияют также хорошие новости о скорой победе над коронавирусом в связи с началом вакцинации.