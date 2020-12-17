В Петербурге злоумышленники украли 200 метров кабеля, лишив связи подразделение ФСО
В Санкт-Петербурге злоумышленники украли 200 метров секретного кабеля, который принадлежит Федеральной службе охраны (ФСО). В связи с происшествием целое подразделение ведомства осталось без связи
В Санкт-Петербурге злоумышленники украли 200 метров секретного кабеля, который принадлежит Федеральной службе охраны (ФСО). В связи с происшествием целое подразделение ведомства осталось без связи.
Телеграм-канал «Мэш на Мойке» сообщает, что похищенный кабель находился около лабораторного здания Политехнического университета Петра Великого. Ночью неизвестные опустились в коммуникационный коллектор и уложили в «Ладу» моток секретного кабеля, который весит около тонны. Затем похитители вывезли кабель в неизвестном направлении.
Предварительный ущерб по делу составляет около 400 тысяч рублей.
По данным «Фонтанки», из-за кражи кабеля одно из подразделений ФСО осталось без связи. Технические специалисты отправились искать прорыв, но в итоге обнаружили хищение 200 метров кабеля.