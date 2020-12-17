В России владельцев оружия могут обязать спрашивать разрешения на это у родственников
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к МВД с предложением расширить список требований для выдачи разрешения на оружие
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к МВД с предложением расширить список требований для выдачи разрешения на оружие.
Так, общественник предлагает спрашивать мнение родственников получателя лицензии на оружие по данному вопросу. В случае согласия, семья потенциального владельца оружия должна направить в полицию письменное подтверждение.
Дмитрий Курдесов отметил, что сейчас мнение родственников никто не спрашивает, «хотя логично предположить, что они могут оценить риски появление в доме оружия».
Речь идет о супругах и (или) других совершеннолетних родственников, совместно проживающих на одной жилой площади с претендентом на оружие, сообщает RT.
В Министерстве внутренних дел пока данную инициативу не прокомментировали,