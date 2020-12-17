Всемирный банк предсказал снижение уровня доходов и без того бедных россиян
В прогнозе говорится, что государственные меры поддержки населения хотя и позволят снизить уровень бедности в России по итогам 2020 года, однако тем, кто находится за чертой бедности, станет жить еще тяжелее
Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому уровень жизни российских граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, станет еще ниже.
В прогнозе говорится, что государственные меры поддержки населения хотя и позволят снизить уровень бедности в России по итогам 2020 года, однако тем, кто находится за чертой бедности, станет жить еще тяжелее.
На основе экономической модели эксперты Всемирного банка рассчитали, что в текущем году уровень бедности в России должен был бы вырасти с 12,3% до 14,2% населения. Введенные властями антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса снизят уровень бедности до 11,6% к концу текущего года, а 3,8 млн россиян удержатся над чертой бедности.
В тоже время пандемия и государственные меры поддержки оказали разное влияние на группы населения. По данным Всемирного банка, располагаемые доходы пенсионеров и семей с двумя и больше детьми выросли, а доходы одиноких людей или пар с одним ребенком, напротив, сократились.
Эксперты объясняют это тем, что размер выплачиваемых пособий оказался незначительным, а российская система социальной поддержки не позволяет людям, уже находящимся за чертой бедности, выбраться из нищеты.