Мэрия Набережных Челнов попросила школы подсчитать число учащихся, подписанных на паблики ФБК и «Я против Путина и ЕР»
В список «деструктивных» политических пабликов вошли Фонд борьбы с коррупцией, «Команда Навального Казань», «Я против Путина и ЕР», «Денег нет вы держитесь», «Он нам не Царь!», «Свободные новости»
Мэрия Набережных Челнов направила в школы города письмо с требованием выяснить, сколько учащихся подписаны на «деструктивные» паблики в социальных сетях.
Письмо было отравлено от имени заведующей сектором воспитания и дополнительного образования детей управления образования Татьяны Бросалиной.
«Медиазона» со ссылкой на координатора региональных отделений профсоюза «Альянс учителей» Ивана Дроботова сообщает, что чиновники к своему письму приложили перечень «деструктивных» групп. В него вошли сообщества с «пропагандой нетрадиционного ислама», националистические паблики, «хулиганские» и «политические».
В первую группу входят паблики «Счастье в Исламе», «Жены арестованных мусульман», «Коран и Сунна в понимании саляфов». Во вторую группу - «Тесак — фан-сообщество», «Народная Самооборона», «Русские против Путина». «Хулиганские» паблики – это «Поясни за шмот» и «Душа пацана». И, наконец, в список политических пабликов вошли Фонд борьбы с коррупцией, «Команда Навального Казань», «Я против Путина и ЕР», «Денег нет вы держитесь», «Он нам не Царь!», «Свободные новости».
Татьяна Бросалина в свою очередь сообщила, что инициатива проверять подписки школьников на «деструктивные» паблики принадлежит антитеррористической комиссии Татарстана. Чиновница заверила, что речь идет о профилактической работе, а права несовершеннолетних никто нарушать не собирается.