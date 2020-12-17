Связанная с «поваром Путина» компания получила контракт на организацию питания в подмосковных больницах
Компания АВК, которую российские СМИ связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, получила государственный контракт на организацию питания пациентов подмосковных больниц. Стоимость контракта составляет 100 млн рублей
Компания АВК, которую российские СМИ связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, получила государственный контракт на организацию питания пациентов подмосковных больниц. Стоимость контракта составляет 100 млн рублей.
Договор на оказание услуг «по организации питания пациентов учреждений здравоохранения» был заключен с АВК 14 декабря и рассчитан на период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Общая сумма контракта составляет 101,1 млн рублей.
По условиям контракта, подрядчик должен обеспечить питанием пациентов Балашихинской областной больницы, Балашихинского родильного дома и в Московского областного перинатального центра.
По данным «Открытых медиа», на торгах единственным конкурентом АВК было ООО «Верона», которое также связывают с империей Евгения Пригожина, известного по прозвищу «повар Путина». В частности, корреспондент Дарья Бурлакова сообщила, что страница принадлежащего бизнесмену ООО «Комбинат питания „Конкорд“» на сайте вакансий hh.ru перешла ООО «Верона». Кроме того, эта компания выигрывала тендеры, от которых отказался «Конкорд», а территориальный управляющий «Вероны» Марлен Мун ранее работал в «Конкорде». В самой «Вероне» связь с Евгением Пригожиным отрицают.
Что касается компании АВК, то ее телефон совпадает с номером «СП Конкорд» Евгения Пригожина, а сотрудники АВК ранее работали в «Конкорде».