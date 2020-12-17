Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок
Минздрав России внес вакцинацию от коронавируса COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации
Минздрав России внес вакцинацию от коронавируса COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
В приказе Минздрава говорится, что приоритет в получении прививки от коронавирусной инфекции будет у работников медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания, а также у граждан, проживающих в социальных учреждениях, у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе ожирением.
Приоритет второго уровня составляют сотрудники работники транспортных и энергетических организаций, силовики, пограничники, вахтовики, волонтеры, военные, работники сферы услуг.
Приоритет третьего уровня по вакцинации составляют государственные служащие, студенты и призывники.
В национальный календарь профилактических прививок помимо коронавируса входят корь, гепатит В, полиомиелит, столбняк, краснуха, грипп, дифтерия и туберкулез.
Напомним, что на прошлой неделе в России стартовала кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции.