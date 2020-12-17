ФСБ России выделила 323 млн рублей на покупку новых автомобилей
Всего силовое ведомство объявило восемь тендеров на поставку автомобилей. Марки машины в тендерной документации не указаны, однако известно, что поставить нужно 306 транспортных средств. Стоимость автомобилей составляет от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей
Войсковая часть 55056 ФСБ России потратит 323 млн рублей на закупку легковых автомобилей для собственных нужд.
Всего силовое ведомство объявило восемь тендеров на поставку автомобилей. Марки машины в тендерной документации не указаны, однако известно, что поставить нужно 306 транспортных средств. Стоимость автомобилей составляет от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».
Победитель аукциона дожжен поставить автомобили в 11 региональных управлений ФСБ России. Большая часть машин поступит в управление по Москве и Московской области (Балашиха) – 67 штук. УФСБ по Ставропольскому краю получит 57 машин, а УФСБ по Краснодарскому краю – 38.
Также новые автомобили получат управления по Челябинской, Воронежской, Ленинградскойи Калининградской областям, Приморскомуо, Хабаровскому и Забайкальскому краю, а также по республике Карелия.